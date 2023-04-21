Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов

«Текущая динамика бизнеса позволяет нам рассчитывать на высокую рентабельность капитала. В этом году это около 20 процентов. Мы уверенно смотрим в будущее. Наш наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию. Это является максимальным размером дивидендных выплат за всю историю Сбера. Сегодня полтора миллиона россиян — акционеры Сбера, и в их портфелях наши акции занимают первое место», — заявил Греф.