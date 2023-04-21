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Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов

Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год. Их размер составит в общей сложности 565 миллиардов рублей или 25 рублей на акцию. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Реестр акционеров будет закрыт 11 мая 2023 года.

Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов
© РИА Новости

«Текущая динамика бизнеса позволяет нам рассчитывать на высокую рентабельность капитала. В этом году это около 20 процентов. Мы уверенно смотрим в будущее. Наш наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию. Это является максимальным размером дивидендных выплат за всю историю Сбера. Сегодня полтора миллиона россиян — акционеры Сбера, и в их портфелях наши акции занимают первое место», — заявил Греф.

Он также назвал три важнейших компонента, которые позволяют Сберу двигаться по пути успеха. Это технологии, уникальная культура Сбера и команда.

«Я рад, что мы прошли проверку, и мы оставались верными себе людьми, готовыми помочь окружающим в каждый момент нашей с вами зачастую очень непростой работы», — отметил Греф, комментируя итоги работы за 2022 год, ставший одним из самых непростых для российской банковской системы.

Ранее Сбербанк сообщил, что В 2022 году его чистая прибыль по МСФО составила 270,5 млрд руб. Герман Греф отмечал, что Сбер не использует регуляторные послабления Центрального банка.

«Мы нарастили собственные средства и нарастили достаточность нашего капитала несмотря на введенные против нас блокирующие санкции. Более того, мы смогли вернуть шесть миллиардов долларов заблокированных активов из-за границы и создали надёжную подушку безопасности в виде резервов», — отметил глава Сбербанка.

По его словам, российский бизнес банка продолжил успешно развиваться по всем ключевым доходным статьям за счет масштабной программы экономии и приоритизации. Так, Сбер сократил операционные и капитальные расходы на 240 миллиардов рублей.

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