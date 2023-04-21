Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды за 2022 год. Их размер составит в общей сложности 565 миллиардов рублей или 25 рублей на акцию. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Реестр акционеров будет закрыт 11 мая 2023 года.
«Текущая динамика бизнеса позволяет нам рассчитывать на высокую рентабельность капитала. В этом году это около 20 процентов. Мы уверенно смотрим в будущее. Наш наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию. Это является максимальным размером дивидендных выплат за всю историю Сбера. Сегодня полтора миллиона россиян — акционеры Сбера, и в их портфелях наши акции занимают первое место», — заявил Греф.
Он также назвал три важнейших компонента, которые позволяют Сберу двигаться по пути успеха. Это технологии, уникальная культура Сбера и команда.
«Я рад, что мы прошли проверку, и мы оставались верными себе людьми, готовыми помочь окружающим в каждый момент нашей с вами зачастую очень непростой работы», — отметил Греф, комментируя итоги работы за 2022 год, ставший одним из самых непростых для российской банковской системы.
Ранее Сбербанк сообщил, что В 2022 году его чистая прибыль по МСФО составила 270,5 млрд руб. Герман Греф отмечал, что Сбер не использует регуляторные послабления Центрального банка.
«Мы нарастили собственные средства и нарастили достаточность нашего капитала несмотря на введенные против нас блокирующие санкции. Более того, мы смогли вернуть шесть миллиардов долларов заблокированных активов из-за границы и создали надёжную подушку безопасности в виде резервов», — отметил глава Сбербанка.
По его словам, российский бизнес банка продолжил успешно развиваться по всем ключевым доходным статьям за счет масштабной программы экономии и приоритизации. Так, Сбер сократил операционные и капитальные расходы на 240 миллиардов рублей.