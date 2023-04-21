Греф опроверг переговоры с «Райффайзенбанком» по обмену активами

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг переговоры с австрийским Райффайзенбанком по обмену активами. Об этом сообщил ТАСС.

«Райффайзен. Я ничего об этом не знаю. Как всегда, какие-то придумки, много запущено сплетен и слухов. Но никакие подобного рода [переговоры] не ведутся и не велись», — отметил Греф.

Издание Der Standard, ссылаясь на материал еженедельника Falter, ранее написало о таких переговорах. Как говорилось в публикации, по результатам сделки Сбер может получить активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен — российского банка в Австрии. В Raiffeisen назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком «теоретическим соображением».