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Герман Греф опроверг переговоры с Райффайзенбанком по обмену активами

Глава Сбербанка Герман Греф опроверг переговоры с австрийским Райффайзенбанком по обмену активами. Об этом сообщил ТАСС.

Греф опроверг переговоры с «Райффайзенбанком» по обмену активами
© РИА Новости

«Райффайзен. Я ничего об этом не знаю. Как всегда, какие-то придумки, много запущено сплетен и слухов. Но никакие подобного рода [переговоры] не ведутся и не велись», — отметил Греф.

Издание Der Standard, ссылаясь на материал еженедельника Falter, ранее написало о таких переговорах. Как говорилось в публикации, по результатам сделки Сбер может получить активы Raiffeisen в России, а австрийская группа взамен — российского банка в Австрии. В Raiffeisen назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком «теоретическим соображением».

По итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями, сообщала газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА. Как отмечали в агентстве, главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков.

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