Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе компании из РФ
Подлинность письма, в котором генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев заявил, что компания сворачивает бизнес в стране, была им же подтверждена в ходе беседы с Telegram-каналом «Подъем».
Он отказался от предоставления каких-либо комментариев на этот счет. При этом генеральный директор заверил, что «экологические проекты останутся».
В настоящее время, как указал Коротаев, проговариваются детали.
Сегодня СМИ обнародовали письмо с подписью Коротаева, в котором сообщалось об уходе Duracell из России.
Как писал Telegram-канал Mash, соответствующее решение было принято акционерами компании.
Duracell занимается выпуском батареек, аккумуляторов и бытовых гальванических элементов с 1930 года. Владельцем компании является американский холдинг Berkshire Hathaway.
Год назад в России внесли Duracell в перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта. Летом компания была исключена из списка в связи с решением компании продолжить работу в России.