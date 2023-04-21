$81.62-0.0489.46+0.09

Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе компании из РФ

Подлинность письма, в котором генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев заявил, что компания сворачивает бизнес в стране, была им же подтверждена в ходе беседы с Telegram-каналом «Подъем».

Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе компании из РФ
© globallookpress.com

Он отказался от предоставления каких-либо комментариев на этот счет. При этом генеральный директор заверил, что «экологические проекты останутся».

В настоящее время, как указал Коротаев, проговариваются детали.

Сегодня СМИ обнародовали письмо с подписью Коротаева, в котором сообщалось об уходе Duracell из России.

Как писал Telegram-канал Mash, соответствующее решение было принято акционерами компании.

Duracell занимается выпуском батареек, аккумуляторов и бытовых гальванических элементов с 1930 года. Владельцем компании является американский холдинг Berkshire Hathaway.

Год назад в России внесли Duracell в перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта. Летом компания была исключена из списка в связи с решением компании продолжить работу в России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий