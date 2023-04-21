Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе компании из РФ

Подлинность письма, в котором генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев заявил, что компания сворачивает бизнес в стране, была им же подтверждена в ходе беседы с Telegram-каналом «Подъем».

Он отказался от предоставления каких-либо комментариев на этот счет. При этом генеральный директор заверил, что «экологические проекты останутся».

В настоящее время, как указал Коротаев, проговариваются детали.

Сегодня СМИ обнародовали письмо с подписью Коротаева, в котором сообщалось об уходе Duracell из России.

Как писал Telegram-канал Mash, соответствующее решение было принято акционерами компании.

Duracell занимается выпуском батареек, аккумуляторов и бытовых гальванических элементов с 1930 года. Владельцем компании является американский холдинг Berkshire Hathaway.