Минпромторг назвал условие возвращения Duracell в список параллельного импорта

Возвращение Duracell в перечень параллельного импорта рассмотрят в случае ухода американской компании с рынка РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в Минпромторге.

«В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения компании в перечень товаров параллельного импорта», — сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что производителя батареек и аккумуляторов исключили из первой редакции списка после его же обращения в первой половине 2022 года о цели сохранить и расширить операционную деятельность в РФ.