Стало известно об отмене всех вылетов из аэропорта Берлина 24 апреля

Ни один пассажирский самолет в понедельник, 24 апреля, не сможет вылететь из международного аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). Прибытие рейсов возможно, но решение остается за авиакомпаниями. Об этом сообщил представитель аэропорта, передает агентство dpa.

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Ситуация связана с тем, что работники служб безопасности берлинского аэропорта собираются провести забастовку. Она будет длиться сутки и начнется 24 апреля в 03:30 (04:30 мск). Неизбежны задержки и отмены рейсов.

Забастовка организована профсоюзом Verdi. Там говорят, что ведут переговоры с Федеральной ассоциацией авиационной безопасности (BDLS). Профсоюз требует для работников надбавок за работу в ночное время, выходные и праздничные дни. Несмотря на предыдущие забастовки, переговоры с BDLS пока не дали результата.

«Еще раз призываем BDLS представить договорное предложение 27 и 28 апреля и не продолжать тянуть время. Иначе существует угроза новых забастовок на воздушном транспорте в мае и на пятидесятницу (4 июня)», - сказано в заявлении профсоюза.

В четверг и пятницу работники, состоящие в Verdi, бастовали в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Кельна/Бонна. В пятницу акции прошли в аэропортах Штутгарта и Карлсруэ/Баден-Бадена.