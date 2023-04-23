Крупнейший магазин duty free России возобновит работу

Крупнейший магазин duty free в России, расположенный в международном терминале C московского Шереметьево, возобновит свою работу после паузы. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что магазин откроется 24 апреля. При этом алкогольная продукция станет доступна для покупателей спустя два дня после открытия основного магазина. Отмечается, что на территории duty free прошла реновация, изменилась линейка продаж, а также поменялась расстановка брендов и визуальная презентация товаров.

О закрытии магазина стало известно 19 апреля. По официальной информации, точку временно закрыли на реконструкцию, она начнет «поэтапно возобновлять» работу в конце апреля.