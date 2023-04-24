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В России зафиксировали рекордный дефицит кадров в январе - марте 2023 года

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Дефицит кадров по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года вырос относительно четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года до рекордных значений. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные социологического исследования Банка России «Мониторинг предприятий».

В России зафиксировали рекордный дефицит кадров
© РИА Новости

Регулятор опросил 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов российской экономики. На основании их ответов исследователи пришли к выводу, согласно которому нынешняя обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений со стороны Центробанка (с 1998 года) и составила -18 баллов.

Наиболее острая ситуация сложилась в сфере обрабатывающих производств (-28 баллов), предприятий промышленности (-25), водоснабжения (-23), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по -22 балла).

Наименьший дефицит сотрудников зафиксировали в области продаж автомобилей (-10), в оптовой торговле (-13) и в сфере услуг (-14).

В России начал нарастать дефицит кадров в IT-сфере

В первой половине апреля консалтинговая компания «Яков и партнеры» и портал для поиска работы и сотрудников HeadHunter сообщили, что работодатели в России пожаловались на усилившуюся нехватку кадров в сфере IT, а наиболее дефицитными навыками оказались программирование и веб-программирование.

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