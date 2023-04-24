В «Леруа Мерлен» прокомментировали слухи о продаже складов в РФ

В пресс-службе «Леруа Мерлен» прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что компания намерена продать все собственные складские помещения в России. Там заявили РБК, что информация не соответствует действительности.

«Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», – подчеркнул ретейлер.

О том, что Leroy Merlin готовится к продаже всех своих логопарков в России, сообщила ранее газета «Коммерсант». По словам трех ее источников на рынке недвижимости, вырученные средства направят на развитие сети после продажи бизнеса местному менеджменту, поскольку фирма отказалась финансировать этот процесс.