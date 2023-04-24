В «Леруа Мерлен» прокомментировали слухи о продаже складов в РФ

В пресс-службе «Леруа Мерлен» прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что компания намерена продать все собственные складские помещения в России. Там заявили РБК, что информация не соответствует действительности.
«Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», – подчеркнул ретейлер.
О том, что Leroy Merlin готовится к продаже всех своих логопарков в России, сообщила ранее газета «Коммерсант». По словам трех ее источников на рынке недвижимости, вырученные средства направят на развитие сети после продажи бизнеса местному менеджменту, поскольку фирма отказалась финансировать этот процесс.
Подчеркивалось, что общая площадь логистических центров ретейлера, расположенных в Подмосковье, составляет 270 тыс. кв. м. Также газета писала, что потенциальными покупателями могут выступить Central Properties и «Венталл-Девелопмент».