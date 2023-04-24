СМИ: маркетплейсам сделают скидку на платежи при продвижении СБП

Национальная система платежных карт (НСПК) намерена со следующего месяца понизить ставку межбанковской комиссии для маркетплейсов. Она уменьшится до 0,5%. Об этом узнала газета «Коммерсант».

Но сниженную комиссию предоставят лишь определенным магазинам. Так, это коснется лишь тех, кто, помимо участия в разных программах НСПК, присоединится и к партнерским программам, не связанным с системой. Это программы, которые позволят нарастить долю использования платежных карт и других сервисов Национальной платежной системы (НПС).

По словам источника издания на платежном рынке, новую комиссию вводят под программу скидок Wildberries при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Благодаря участию в партнерских программах НСПК компания может предложить покупателям дополнительные акции, отметили в онлайн-ретейлере.

В Ozon отметили, что уже компания уже принимает участие в партнерских программах НСПК.

В настоящее время банк-эквайер, который занимается обслуживанием маркетплейсов, перечисляет банку, выпустившему карту, которой заплатили за товар, 1, 0,9 или 0,8%. Для получения комиссии в 1% объем межбанковских платежей на маркетплейсе должен достигать не менее 2 млрд руб. за квартал или не менее 4 млрд руб. по межбанковским и внутрибанковским операциям за тот же период.