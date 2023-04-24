$81.49-0.1389.35-0.11

Финская Metso Outotec окончательно ушла из России

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec сообщила о завершении работы с российскими клиентами и прекращении деятельности на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Финская Metso Outotec окончательно ушла из России
© РИА Новости

Согласно финансовой отчетности производителя за второй квартал прошлого года, компания столкнулась с убытком из-за выхода из российских операций.

Он оценивается в 150 миллионов евро. Фирма продолжала выполнять заказы для российских предприятий, которые не находятся под санкциями Запада.

Подчеркивается, что Metso Outotec «полностью соблюдает все применимые санкции против России».

Компания специализируется на предоставлении технологий, оборудования и услуг для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.

Штаб-квартира располагается в Хельсинки. Компания присутствует в более чем 50 странах. Численность сотрудников - более 15 тысяч человек.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий