Финская Metso Outotec окончательно ушла из России

Финская горно-технологическая компания Metso Outotec сообщила о завершении работы с российскими клиентами и прекращении деятельности на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Согласно финансовой отчетности производителя за второй квартал прошлого года, компания столкнулась с убытком из-за выхода из российских операций.

Он оценивается в 150 миллионов евро. Фирма продолжала выполнять заказы для российских предприятий, которые не находятся под санкциями Запада.

Подчеркивается, что Metso Outotec «полностью соблюдает все применимые санкции против России».

Компания специализируется на предоставлении технологий, оборудования и услуг для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.