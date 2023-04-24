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Владелец сервиса доставки PickPoint подал иск о банкротстве

Заявление о банкротстве ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Pickpoint подала в суд заявление о банкротстве
© ТАСС

Отмечается, что суд получил заявление в пятницу, 21 апреля. Его пока не приняли к рассмотрению. К настоящему моменту сумму неисполненных обязательств должника в материалах суда не указали.

Агентству две недели назад сообщили о временном отключении сервисом телефона службы поддержки получателей. Также тогда стало известно, что отправленные посылки должны вернуться обратно до конца текущего месяца.

О том, что PickPoint проинформировал партнеров о завершении операционной деятельности компании, сообщила ранее газета «Коммерсант». Подчеркивалось, что на такой шаг компания пошла из-за финансовых сложностей.

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