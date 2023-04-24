СМИ рассказали о планах Henkel по обратному выкупу российских активов
Финансовый директор немецкого концерна Henkel AG Марко Свобода заявил о включении компанией обратного выкупа активов в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Рейтер.
Отмечается, концерн сможет воспользоваться такой возможностью через несколько лет.
О том, что Henkel заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, стало известно 20 апреля. Отмечалось, что сумма сделки составит 600 миллионов евро (около 54 миллиардов рублей).
Компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services вошли в состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel.
Немецкий концерн Henkel AG является одним из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии.
Компания в прошлом году приняла решение уйти с российского рынка. С начала 2023 года «Henkel Россия» ведет деятельность как отдельная компания Lab Industries.
Компания планировала завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года, следует из финансовой отчетности за 2022 год.