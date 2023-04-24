Производитель Persil договорился о выкупе российского бизнеса

Один из крупных мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG договорился о возможности обратного выкупа российских активов, которые передали местным инвесторам. Об этом со ссылкой на финансового директора компании Марко Свободу сообщает РИА Новости.

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«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», — заявил топ-менеджер компании.

Ранее производитель «Пемолюкса» и Persil заявил, что продал российский бизнес за 54 миллиарда рублей. Покупателями выступили сразу несколько локальных компаний: Kismet Capital, «Эльбрус Капитал», и Augment Investments.

Henkel принадлежат такие бренды чистящих и моющих средств, как «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», «Дени», Vernel и другие. Также концерн производит средства для ремонта Ceresit, Metylan и клей «Момент».