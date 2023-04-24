Концерн Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил финансовый директор компании Марко Свобода.

Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, компания сможет воспользоваться обратным выкупом через несколько лет.

20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.