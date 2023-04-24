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1 час назад

Концерн Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России через несколько лет

RT на русскомиещё 1

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG добавил в один из пунктов соглашения о продаже своего бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил финансовый директор компании Марко Свобода.

Концерн Henkel рассчитывает на обратный выкуп активов в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его слова приводит агентство Reuters.

По его словам, компания сможет воспользоваться обратным выкупом через несколько лет.

20 апреля стало известно, что Henkel AG заключил соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

До этого сообщалось, что Henkel, который работает в России как Lab Industries, начал русифицировать бренды из своего портфеля.

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