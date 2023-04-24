Эксперт назвал три причины рекордного кадрового дефицита в РФ
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты социологического исследования Банка России «Мониторинг предприятий», согласно которым российские компании в первом квартале текущего года отметили рекордную с 1998 года нехватку кадров. По словам специалиста, к дефициту рабочей силы привели три фактора.
Количество вакансий на всех сайтах для поиска работы действительно нарастает, а большинство работодателей жалуются на нехватку сотрудников. Основные причины сложившейся ситуации - это демографический спад, а также рост спроса на сотрудников в последние годы - количество вакансий и рабочих мест в России увеличилось. Третья причина, которая не менее важна, это то, что кандидаты стали менее активно менять работу и переходить с одного места на другое. Это приводит к тому, что количество откликов снижается, порой работодателям некого рассматривать на открытые вакансии.
Александр Ветерков Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру»
В настоящее время наиболее остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов рабочих специальностей, отметил специалист.
"Если мы говорим о производстве, то не хватает токарей и слесарей. И это тенденция последних 5-6 лет, пока она только усугубляется. Все-таки у нас немногие выпускники школ идут обучаться рабочим специальностям.
А, например, в агрохолдингах не хватает представителей как руководящего состава, так и конкретных рабочих специальностей. В розничной торговле не хватает продавцов и комплектовщиков, в транспорте - водителей, в горнодобывающей промышленности - бурильщиков и других. То есть практически во всех отраслях есть определенная нехватка представителей каких-либо специальностей", — сказал он.
По словам Ветеркова, еще одна сформировавшаяся тенденция на рынке труда - это сезонный спрос на сотрудников.
"В летний период, например, агрохолдингам или предприятиям туристической отрасли требуется большое количество сотрудников. При этом конкуренция за кадры идет внутри страны. С начала пандемии коронавируса количество иностранной рабочей силы в России начало снижаться, и пока оно не выросло до допандемийных значений. Поэтому компании не могут заменить мигрантов россиянами. Россияне пока "сидят" на текущих рабочих местах и не готовы рассматривать для себя новые", — сказал специалист.
В текущих условиях работодатели используют ряд механизмов, чтобы привлечь в свои ряды новых сотрудников, подчеркнул собеседник Рамблера.
"Во-первых, есть динамика по заработной плате. Год к году зарплаты в среднем выросли на 15%. Вместе с тем сейчас большое количество компаний изменяют уровень предложения - в объявлениях о вакансиях они указывают больший доход, нежели указывали в начале года. Кроме того, для привлечения соискателей многие компании, которые ранее не использовали вахтовый метод работы или релокацию кандидатов из других регионов, начали создавать релокационные пакеты либо условия для вахтовых сотрудников. То есть они строят или арендуют общежития, квартиры, гостиницы, а также оплачивают переезд до места работы, питание и вводят вахты", — рассказал эксперт.
В дальнейшем ключевым фактором при выборе нового места работы для соискателей будет являться предоставление компаниями лучших условий как по заработной плате, так и по корпоративной культуре, подчеркнул Ветерков.
"Ситуация [с дефицитом кадров] в ближайший год сохранится в текущих значениях. Соискателей будет не хватать, а стоимость их привлечения будет продолжать расти", — отметил специалист.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные социологического исследования Банка России сообщила, что дефицит кадров по итогам первого квартала (январь — март) 2023 года вырос относительно четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года до рекордных значений. Регулятор опросил 14 тыс. работодателей из нефинансовых секторов российской экономики. На основании их ответов исследователи пришли к выводу, согласно которому нынешняя обеспеченность работниками снизилась до минимальных значений с начала наблюдений со стороны Центробанка (с 1998 года) и составила -18 баллов. Наиболее острая ситуация сложилась в сфере обрабатывающих производств (-28 баллов), предприятий промышленности (-25), водоснабжения (-23), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (по -22 балла).