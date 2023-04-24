Эксперт назвал три причины рекордного кадрового дефицита в РФ

"Если мы говорим о производстве, то не хватает токарей и слесарей. И это тенденция последних 5-6 лет, пока она только усугубляется. Все-таки у нас немногие выпускники школ идут обучаться рабочим специальностям.



А, например, в агрохолдингах не хватает представителей как руководящего состава, так и конкретных рабочих специальностей. В розничной торговле не хватает продавцов и комплектовщиков, в транспорте - водителей, в горнодобывающей промышленности - бурильщиков и других. То есть практически во всех отраслях есть определенная нехватка представителей каких-либо специальностей", — сказал он.