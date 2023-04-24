Владельцы ПВЗ Wildberries могут начать новые забастовки

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут начать новые забастовки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Причиной для новых забастовок могут стать крупные удержания зарплат из-за «зависших товаров». Отмечается, что некоторым предпринимателям приходят штрафы за удержания, которые произошли в конце 2022 года.

Источник сообщает, что владельцы ПВЗ сначала планируют оспорить штрафы в суде. При этом ассоциация участников рынка электронной коммерции заявила, что будет отстаивать интересы собственников ПВЗ.