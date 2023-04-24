$81.27-0.2189.46+0.11
21 минуту назад

Владельцы ПВЗ Wildberries могут начать новые забастовки

Елена Прошина

Владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries могут начать новые забастовки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Владельцы ПВЗ Wildberries могут начать новые забастовки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной для новых забастовок могут стать крупные удержания зарплат из-за «зависших товаров». Отмечается, что некоторым предпринимателям приходят штрафы за удержания, которые произошли в конце 2022 года.

Источник сообщает, что владельцы ПВЗ сначала планируют оспорить штрафы в суде. При этом ассоциация участников рынка электронной коммерции заявила, что будет отстаивать интересы собственников ПВЗ.

Суд признал незаконным требование Wildberries взимать с клиентов оплату за брак

Прошлые протесты владельцев ПВЗ Wildberries прошли в марте 2023 года. Их причиной стала новая система штрафов, из-за которой с владельца могли удержать до 100% зарплаты за бракованный товар.

Компании,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий