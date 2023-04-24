В Петербурге от работодателей потребовали привить иностранцев от кори

Работодателям, нанимающим иностранных граждан, следует до конца года обеспечить подчищающую вакцинацию против кори, постановила главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова. Документ опубликован на сайте городского управления Роспотребнадзора.

В документе отмечается, что прививку необходимо в обязательном порядке сделать иностранным гражданам, которые ранее не переболели корью, не были привиты, имеют «титр антител к вирусу кори ниже защитного уровня по результатам обследования».

Башкетова подчеркнула, что в городе с начала 2023 года ухудшилась эпидемиологическая ситуация. В частности, с января по апрель был зафиксирован 31 случай заболевания корью.

Санитарный врач пояснила, что в 2020-2023 годах в Петербурге наблюдались единичные случаи заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о схожести на начальном этапе симптоматики кори и ОРВИ.

В ведомстве уточнили, что в первые дни пациенты, так же, как и при ОРВИ, жалуются на кашель, насморк, першение в горле, повышение температуры.