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Владелец Rostic’s анонсировал открытие 40 ресторанов в России к майским праздникам

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Ещё 26 заведений начнут работать в Подмосковье до конца следующего месяца.

В интервью ТАСС гендиректор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская напомнила, что сегодня в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC откроется Rostic’s.

Москвичи раскритиковали первую вывеску фастфуд-сети Rostic’s

Она отметила, что сеть планируется расширить до 2 тысяч заведений, цены в ресторанах будут на уровне работающих по франшизе KFC, чей ассортимент сохранится, поменяют название только две позиции: Боксмастер станет Ростмастером, Твистер станет Шефроллом.

17 апреля холдинг Yum! Brands завершил сделку по продаже локальных активов KFC российской группе компаний «Смарт Сервис».

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