Ещё 26 заведений начнут работать в Подмосковье до конца следующего месяца.

В интервью ТАСС гендиректор компании «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская напомнила, что сегодня в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC откроется Rostic’s.

Она отметила, что сеть планируется расширить до 2 тысяч заведений, цены в ресторанах будут на уровне работающих по франшизе KFC, чей ассортимент сохранится, поменяют название только две позиции: Боксмастер станет Ростмастером, Твистер станет Шефроллом.