ФАС возобновит мониторинг цен на авиабилеты по РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возобновлении мониторинга минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, передают «Известия».

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В службе отметили, что по мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение стоимости авиабилетов, ФАС устанавливает причины их роста. Уточняется, что мониторить цены будут с 14 апреля текущего года по 11 января следующего.

Службой учитывается минимально доступная цена в продаже, по которой пассажир имеет возможность купить авиабилет, включая промотарифы и безбагажные.

Отмечается, что авиакомпаниями используется динамическая система ценообразования. Летнее время – период повышенного спроса, напоминают в ФАС. Так, целесообразно бронировать билеты заблаговременно, подчеркивают в службе.