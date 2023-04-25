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1 час назад

ФАС возобновит мониторинг цен на авиабилеты по РФ

Лера Букина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возобновлении мониторинга минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, передают «Известия».

ФАС возобновит мониторинг цен на авиабилеты по РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В службе отметили, что по мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение стоимости авиабилетов, ФАС устанавливает причины их роста. Уточняется, что мониторить цены будут с 14 апреля текущего года по 11 января следующего.

Службой учитывается минимально доступная цена в продаже, по которой пассажир имеет возможность купить авиабилет, включая промотарифы и безбагажные.

Отмечается, что авиакомпаниями используется динамическая система ценообразования. Летнее время – период повышенного спроса, напоминают в ФАС. Так, целесообразно бронировать билеты заблаговременно, подчеркивают в службе.

Ранее РБК писал, что ведущие пассажирские компании России по итогам 2022 года получили прибыль в размере 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.

Компании,ФАС России,
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