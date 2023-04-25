ФАС возобновит мониторинг цен на авиабилеты по РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о возобновлении мониторинга минимальных доступных цен на авиабилеты по 170 направлениям, передают «Известия».
В службе отметили, что по мере выявления маршрутов, на которых наблюдается повышение стоимости авиабилетов, ФАС устанавливает причины их роста. Уточняется, что мониторить цены будут с 14 апреля текущего года по 11 января следующего.
Службой учитывается минимально доступная цена в продаже, по которой пассажир имеет возможность купить авиабилет, включая промотарифы и безбагажные.
Отмечается, что авиакомпаниями используется динамическая система ценообразования. Летнее время – период повышенного спроса, напоминают в ФАС. Так, целесообразно бронировать билеты заблаговременно, подчеркивают в службе.
Ранее РБК писал, что ведущие пассажирские компании России по итогам 2022 года получили прибыль в размере 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году.