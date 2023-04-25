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1 час назад

«Яндекс Маркет» трудоустроил менеджеров IKEA

Sostav.ru

«Яндекс Маркет» нанял команду менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга, которая последние несколько лет руководила закупочным бизнесом шведского ритейлера в России. Команда, в частности, займется разработкой сервисов для заказа кухонь или гардеробных систем на онлайн-площадке, пишет «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» трудоустроил менеджеров IKEA
Фото: ТАССТАСС

В «Яндекс Маркете» рассказали, что хотят сфокусироваться на создании сервиса в виде онлайн-конструктора для подбора мебели, например кухонь или гардеробных систем. Кроме того, новая команда займется увеличением числа поставщиков мебели на площадке, а также внедрением новых решений по упаковке и перевозке крупногабаритной мебели.

В конце прошлого года маркетплейс выкупил все товарные запасы российского подразделения IKEA, объявившего об уходе из страны. В целом мебель стала одной из самых быстрорастущих категорий на онлайн-площадках. Так, на Ozon в 2022 году продажи выросли более чем в 2,2 раза год к году, а на Wildberries в натуральном выражении в первом квартале 2023 года увеличились на 133% год к году.

Эксперты отмечают, что производители мебели относятся к продаже их товаров на онлайн-площадках скептично, предпочитая реализовывать через маркетплейсы некрупную мебель и DIY-товары. Остерегаются совершать дорогие покупки онлайн без просмотра вживую и многие потребители.

Ранее в торгово-развлекательном центре «Щёлковский» в Москве открылся первый магазин белорусского бренда Swed House, который позиционируется как аналог шведской IKEA .В течение 2023 года компания планирует открыть ещё порядка 10 магазинов в Москве, всего по России могут появиться до 50 точек продаж.

Компании,Коммерсант,Ikea,
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