«Яндекс Маркет» трудоустроил менеджеров IKEA

Маркетплейс «Яндекс Маркет» после приобретения товарных остатков компании IKEA, которая ранее ушла из России, нанял экс-менеджеров российского подразделения шведского ретейлера. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что фирма сосредоточится на создании сервиса по подбору мебели. Он будет представлять собой онлайн-конструктор с большим количеством элементов, например, кухнями или гардеробными системами.

По словам гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимура Иртуганова, в «Яндекс Маркет» пришла команда менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга. Раньше она занималась закупочным бизнесом ретейлера в РФ.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновлять. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики.