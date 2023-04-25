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«Яндекс Маркет» трудоустроил менеджеров IKEA

Маркетплейс «Яндекс Маркет» после приобретения товарных остатков компании IKEA, которая ранее ушла из России, нанял экс-менеджеров российского подразделения шведского ретейлера. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Яндекс Маркет» трудоустроил менеджеров IKEA
© ТАСС

Отмечается, что фирма сосредоточится на создании сервиса по подбору мебели. Он будет представлять собой онлайн-конструктор с большим количеством элементов, например, кухнями или гардеробными системами.

По словам гендиректора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимура Иртуганова, в «Яндекс Маркет» пришла команда менеджеров из IKEA во главе с Аллой Котюга. Раньше она занималась закупочным бизнесом ретейлера в РФ.

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновлять. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что недополученная прибыль ретейлеров, покинувших Россию, составила 2 млрд долларов. Как выяснилось, больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов.

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