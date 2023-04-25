Орешкин ответил на вопрос, стоит ли пускать обратно ушедшие компании

Орешкин призвал осторожно относиться к возможности возвращения западных компаний в РФ
Необходимо с осторожностью относиться к попыткам западных компаний вернуться на рынок РФ с учетом того, как они обрывали сотрудничество после введения санкций, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Многие западные компании публично заявили, что они уходят, но сейчас со всех сторон пытаются свое оборудование, свои продукты ввести в Россию, потому что для западных компаний это крупный рынок и разрыв с Россией - для них это очень болезненная история. Для наших компаний это возможности, а для них это болезненная история", - сказал Орешкин.
Он отметил, что недавно узнал о решении одного из западных водочных брендов вернуться в РФ.
"Это отдельный вопрос, стоит ли их нам пускать обратно, потому что, потеряв место, они освободили место российскому бизнесу, российским компаниям, которые сейчас начинают набирать обороты. И в этом плане такой российский бизнес нужно поддерживать. И даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем", - подчеркнул Орешкин.