Орешкин ответил на вопрос, стоит ли пускать обратно ушедшие компании

"Это отдельный вопрос, стоит ли их нам пускать обратно, потому что, потеряв место, они освободили место российскому бизнесу, российским компаниям, которые сейчас начинают набирать обороты. И в этом плане такой российский бизнес нужно поддерживать. И даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем", - подчеркнул Орешкин.