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В Италии высказались о планах компаний по работе в России

Итальянские компании не собираются покидать российский рынок. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини во время промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте, передает РБК.

В Италии высказались о планах компаний по работе в России
© globallookpress.com

Он напомнил о том, что лишь небольшое число организаций в текущий период решили продать бизнес. Речь идет, в частности, о крупной государственной компании Enel.

Однако, как указал собеседник, «кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались». Часть пошла на уменьшение количества сотрудников, однако бизнес в стране не сворачивала, подчеркнул Торрембини.

Он признался в том, что фирмы, которые остаются работать в РФ, сталкиваются со значительными сложностями, связанными с логистикой, финансами и давлением со стороны властей Италии и других европейских стран.

Однако, по словам Торрембини, итальянским компаниям удается выстоять. Он отметил, что Россия является крупным рынкам, который имеет геополитическое и геоэкономическое значение.

Президент ассоциации также указал на готовность нескольких компаний инвестировать в РФ в такие отрасли, как строительные материалы и продукты питания.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на болезненность антироссийских санкций для страны. Однако, по ее словам, они могут стать драйвером ускорения прекращения кризиса на Украине.

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