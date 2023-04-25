Reuters: Прибыль НПЗ в мире упала из-за недорогой российской нефти

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире сократилась на фоне экспорта недорогой российской нефти, который продолжается, несмотря на санкции, пишет агентство Reuters.

Так, с февраля маржа на дизельное топливо в мире уменьшилась в два раза, что сказалось на прибыли НПЗ, так как экспорт российской нефти продолжился, несмотря на запрет, передает ТАСС.

По данным агентства, ожидалось, что западные санкции приведут к сокращению поставок нефти по всему миру.

«Но РФ продолжает поставлять недорогую нефть, что позволяет ее крупнейшим клиентам – Индии и Китаю – увеличивать объемы переработки и экспорта», – пишет издание.

Также на Ближнем Востоке и в Китае строятся новые НПЗ, что еще больше снижает маржу.