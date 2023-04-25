$81.55+0.2890.03+0.57

Reuters: Прибыль НПЗ в мире упала из-за недорогой российской нефти

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире сократилась на фоне экспорта недорогой российской нефти, который продолжается, несмотря на санкции, пишет агентство Reuters.

Reuters: Прибыль НПЗ в мире упала из-за недорогой российской нефти
© globallookpress.com

Так, с февраля маржа на дизельное топливо в мире уменьшилась в два раза, что сказалось на прибыли НПЗ, так как экспорт российской нефти продолжился, несмотря на запрет, передает ТАСС.

По данным агентства, ожидалось, что западные санкции приведут к сокращению поставок нефти по всему миру.

«Но РФ продолжает поставлять недорогую нефть, что позволяет ее крупнейшим клиентам – Индии и Китаю – увеличивать объемы переработки и экспорта», – пишет издание.

Также на Ближнем Востоке и в Китае строятся новые НПЗ, что еще больше снижает маржу.

Накануне цены не нефть снизились более чем на 1%.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий