Siemens обязали отправить РЖД «Сапсаны»

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о признании незаконным отказ компании Siemens Mobility от исполнения обязательств по поставке 13 электропоездов «Сапсан». Об этом сообщает РИА «Новости» .

Договор о закупке и обслуживании 13 новых электропоездов «Сапсан» между РЖД и Siemens Mobility был заключён ещё в июне 2019 года. Согласно документу, РЖД должна была получить составы с сентября 2022 года по июль 2023 года. Однако в октябре 2022 года Siemens Mobility расторгла договор «по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц».