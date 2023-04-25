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Siemens обязали отправить РЖД «Сапсаны»

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) о признании незаконным отказ компании Siemens Mobility от исполнения обязательств по поставке 13 электропоездов «Сапсан». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению суда, дочерняя структура концерна обязана исполнить договор о поставках поездов. Кроме того, апелляционный суд отклонил встречную жалобу от Siemens Mobility на принятое ранее решение арбитражного суда Москвы.

Договор о закупке и обслуживании 13 новых электропоездов «Сапсан» между РЖД и Siemens Mobility был заключён ещё в июне 2019 года. Согласно документу, РЖД должна была получить составы с сентября 2022 года по июль 2023 года. Однако в октябре 2022 года Siemens Mobility расторгла договор «по причине введенных санкций в отношении российских юридических лиц».

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Ранее стало известно, почему было остановлено внедрение автоматизации на РЖД.

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