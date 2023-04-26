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2 часа назад

Bloomberg: попытки ЕС заменить российский газ ветроэнергетикой терпят крах

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Страны Евросоюза испытывают большие трудности, пытаясь быстро перейти от использования российского газа к ветряной энергетике.

В Европе заявили о терпящем неудачу плане перехода на ветроэнергетику
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что разработчики изо всех сил пытаются реализовать проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

По словам главы крупнейшей морской ветроэнергетической компании Европы Orsted A/S Расмуса Эррбо, уровень выработки ветряной энергии к 2030 году составит 88 ГВт, что равняется примерно трём четвертям от заявленных целей.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Совет Европейского союза принял решение ускорить реализацию климатической программы «Fit for 55 in 2030» при помощи ограничения продажи сертификатов на неэкологичную деятельность.

Кроме того, страны Евросоюза начали совместные закупки газа.

Компании,Совет Европы,ЕС,
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