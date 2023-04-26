Финская государственная энергетическая компания Fortum не обладает информацией о судьбе активов в России, которые попали под временное управление Росимущества. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РИА Новости.

Накануне президент России подписал указ, которым вводится временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, попали 69,8807% акций в «Фортуме», принадлежащих Fortum Russia, и 28,3488% в «Фортуме», принадлежащих Fortum Holding. Временным управляющим активов назначено Росимущество.

«Мы расследуем и проясняем этот вопрос всеми возможными способами. Мы оцениваем ситуацию и сообщим, когда у нас будет больше информации», - пояснили в пресс-службе финской государственной энергетической компании.

В Fortum подчеркнули, что опубликуют дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Fortum является крупнейшим инвестором Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике. Как указано на сайте компании, инвестиции корпорации Fortum в российскую электроэнергетику составляют примерно 2,5 миллиарда евро.

В свою очередь в Росимуществе подчеркнули, что указ президента России «не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов».

«Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России», - говорится в заявлении на сайте ведомства.