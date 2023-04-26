Компания Ladoga получила декларацию для выпуска в России чешских ликеров

ООО «Группа "Ладога"» задумалось над выпуском ликеров Fruko Schulz в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник.

Примечательно, что в настоящее время продукцию производят на заводе в Чехии, который находится под контролем фирмы.

В конце марта компании выдали декларацию о соответствии для выпуска ликеров «Фруко Шульц Трипл Сек» и «Фруко Шульц Кофейный» с крепостью 40% и 20% соответственно, следует из данных в реестре Росаккредитации.

Декларацию получили в рамках «подготовки потенциальной базы для партнерства компаний», заявили в «Ладоге».

Такой шаг снизит риски санкций, считают в компании. Там отметили, что примерно по 40% полученных Ladoga деклараций выпуск продукции еще не начался, а их регистрация является возможностью оперативно вывести продукцию на рынок.

Мощность площадки в Санкт-Петербурге - 5 млн дал в год. Отмечается, что по итогам I квартала 2023 г. импорт продукции Fruko Schulz вырос в десять раз – до 20 000 дал. Прогнозируется увеличение показателя к концу года до 100 000 дал.