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СМИ назвали срок открытия магазинов Zara под новым названием

Бывшие магазины ушедшего из России бренда одежды Zara начнут открываться в торговых центрах Москвы и Подмосковья под новым названием Maag 27 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники на рынке торговой недвижимости.

Напомним, что 30 марта российские власти одобрили продажу российского бизнеса группы Inditex (ей принадлежат бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие) компании «Фэшн энд Мор Менеджмент ДиЭмСиСи». Магазины в стране откроются под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet.

Источник в ТЦ «Авиапарк» заявил, что 27 апреля начнут свою работу магазины Maag, Dub и Vilet. Собеседники в Crocus Group подтвердили открытие Maag в торговых центрах Vegas в тот же день.

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Ранее, 12 апреля, руководитель отдела аренды Ingka Centres в России Светлана Бурзянцева анонсировала открытие весной порядка 50 магазинов ушедшей из РФ группы Inditex. Она подчеркнула, что в торговых центрах «Мега»

бренды группы Inditex занимают 50 тыс. кв. м в 13 из 14 комплексов.

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