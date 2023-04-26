Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Boeing ликвидирует свою дочернюю компанию в Белоруссии - ООО "Боинг БЛР". Это следует из информации, опубликованной в журнале "Юстиция Беларуси".

Согласно объявлению о прекращении деятельности, решение о ликвидации ООО "Боинг БЛР" было принято 1 марта 2023 года. При этом претензии в связи с ликвидацией принимаются до середины мая.

Данная информация также размещена и на сайте по проверке контрагентов кartoteka.by.

"ООО "Боинг БЛР" находится в процессе ликвидации", - написано в сообщении.