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Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Boeing ликвидирует свою дочернюю компанию в Белоруссии - ООО "Боинг БЛР". Это следует из информации, опубликованной в журнале "Юстиция Беларуси".

Boeing ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии
© globallookpress.com

Согласно объявлению о прекращении деятельности, решение о ликвидации ООО "Боинг БЛР" было принято 1 марта 2023 года. При этом претензии в связи с ликвидацией принимаются до середины мая.

Данная информация также размещена и на сайте по проверке контрагентов кartoteka.by.

"ООО "Боинг БЛР" находится в процессе ликвидации", - написано в сообщении.

ООО "Боинг БЛР" было создано в октябре 2020 года и отвечало за связи с белорусскими клиентами и властями.

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