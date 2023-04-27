$81.63+0.0890.14+0.11
1 час назад

Магазины Inditex открылись в Москве под новыми названиями

Лера Букина

В столице открылись магазины ушедшего из России испанского ретейлера Inditex под новыми названиями. Теперь они работают под вывесками Dub, Maag и Vilet, сообщает РИА Недвижимость.

Магазины Inditex открылись в Москве под новыми названиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, торговые точки открылись в торговом центре «Авиапарк», который располагается на Ходынском бульваре.

Двери для посетителей открылись и в других ТЦ. Так, познакомиться с ассортиментом магазинов можно в торговых центрах «Европейский», Vegas, «Атриум» и других объектах Москвы и Подмосковья.

Магазин Maag заменит Zara, Dub - Pull & Bear, Ecru - Bershka, Vilet - Stradivaruis.

Ранее в Минпромторге проинформировали об одобрении в РФ сделки по продаже российского бизнеса Inditex (АО «Новая мода»), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC.

Накануне заработал флагманский магазин Maag на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста.

Ранее руководитель отдела аренды Ingka Centres в России Светлана Бурзянцева анонсировала открытие весной порядка 50 магазинов ушедшей из РФ группы Inditex под новыми названиями. По ее словам, с данными магазинами заключены контракты. Она подчеркнула, что в торговых центрах «Мега» бренды группы Inditex занимают 50 тыс. кв. м в 13 из 14 комплексов.

Компании,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий