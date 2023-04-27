Магазины Inditex открылись в Москве под новыми названиями

В столице открылись магазины ушедшего из России испанского ретейлера Inditex под новыми названиями. Теперь они работают под вывесками Dub, Maag и Vilet, сообщает РИА Недвижимость.

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В частности, торговые точки открылись в торговом центре «Авиапарк», который располагается на Ходынском бульваре.

Двери для посетителей открылись и в других ТЦ. Так, познакомиться с ассортиментом магазинов можно в торговых центрах «Европейский», Vegas, «Атриум» и других объектах Москвы и Подмосковья.

Магазин Maag заменит Zara, Dub - Pull & Bear, Ecru - Bershka, Vilet - Stradivaruis.

Ранее в Минпромторге проинформировали об одобрении в РФ сделки по продаже российского бизнеса Inditex (АО «Новая мода»), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC.

Накануне заработал флагманский магазин Maag на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста.