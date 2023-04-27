Названы компании, чьи активы в РФ могут попасть под внешнее управление

Эксперты, опрошенные РИА Новости, назвали компании, чьи активы в России, вероятно, попадут под внешнее управление. Так, речь идет о значимых для экономики России подразделениях крупных западных компаний топливно-энергетического комплекса, банковском секторе, производителях потребительских товаров, бытовой химии и оборудования.

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По мнению независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, новые меры могут коснуться швейцарского сырьевого трейдера Glencore, который владеет почти 10,6% российской En+ Group (контролирует единственного производителя первичного алюминия в РФ «Русал»). Кроме того, указ может затронуть швейцарскую компанию Nestle.

Среди итальянских компаний, чьи активы в России могут попасть под внешнее управление, - Danieli и Marcegaglia, среди американских - Procter & Gamble и General Electric, подчеркнул Хазанов.

К «группе риска» относятся банки недружественных нерезидентов, которые не успели свернуть бизнес в РФ, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Это Юникредитбанк («дочка» итальянской группы UniCredit) и Райффайзенбанк («дочка» австрийской группы Raiffeisen Bank International, RBI), «ИНГ Банк» («дочка» голландской ING Group), Ситибанк («дочка» американской группы Citi) и другие.

По словам директора научного центра «Ансельм» Максима Канищева, среди гигантов, чьи активы, вероятно, перейдут под управление Росимущества, – британская BP, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, французская TotalEnergies и японские Mitsubishi и Mitsui.