Carlsberg подтвердил планы продать российский бизнес до начала июня 2023 года

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group запланировала до наступления лета продать свой российский бизнес — пивоваренную компанию «Балтика». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен, написало агентство «Прайм».

© Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group запланировала до наступления лета продать свой российский бизнес — пивоваренную компанию «Балтика». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Carlsberg Таня Фредериксен, написало агентство «Прайм». «Мы ожидаем, что соглашение с покупателем будет подписано до лета. Затем сделка должна быть одобрена российскими властями», — заявила Фредериксен. По ее словам, сделку должны одобрить власти России. Потенциального покупателя руководитель отдела коммуникаций Carlsberg называть не стала из-за продолжения процесса продажи. Компанию Carlsberg основали в 1847 году в Дании. На сегодняшний день производитель пива имеет в распоряжении 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg. Штат компании насчитывает около 40 тыс. человек. Во второй половине февраля голландский пивоваренный концерн Heineken пообещал полностью покинуть российский рынок в первой половине 2023 года несмотря на то, что убыток компании из-за продажи актива составит около €300 млн.

«Мы ожидаем, что соглашение с покупателем будет подписано до лета. Затем сделка должна быть одобрена российскими властями», — заявила Фредериксен.

По ее словам, сделку должны одобрить власти России. Потенциального покупателя руководитель отдела коммуникаций Carlsberg называть не стала из-за продолжения процесса продажи.

Компанию Carlsberg основали в 1847 году в Дании. На сегодняшний день производитель пива имеет в распоряжении 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg. Штат компании насчитывает около 40 тыс. человек.