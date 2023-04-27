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Отказ от российской нефти обернулся для предприятий потерей прибыли

Санкции против российской нефти не безболезненно прошли для экономик самих промышленно развитых стран, пишет агентство Bloomberg.

Bloomberg назвал последствия отказа от российской нефти для предприятий
© globallookpress.com

Так, нефтеперерабатывающие заводы Азии и Европы, которые перестали закупать российскую нефть из-за западных санкций, уже потеряли прибыль и планируют сокращать производство.

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Противоположная ситуация складывается для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые до сих пор покупают нефть со скидкой из России и других стран, таких как Иран и Венесуэла.

Те заводы, которые могут покупать российскую нефть, перерабатывают ее и продают странам "Большой семерки" уже дизельное топливо и бензин, отмечает издание.

- Это однозначно их экономическое преимущество, когда купленная со скидкой нефть перерабатывается и продается как продукт на международных рынках, - говорит глава отдела исследований нефти в CMarkits в Лондоне Юсеф Альшаммари.

По данным Bloomberg, цена нефти, которую в Индию поставляет Россия, примерно на девять долларов за баррель дешевле дубайской нефти.

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