Bloomberg назвал последствия отказа от российской нефти для предприятий

Санкции против российской нефти не безболезненно прошли для экономик самих промышленно развитых стран, пишет агентство Bloomberg.

Так, нефтеперерабатывающие заводы Азии и Европы, которые перестали закупать российскую нефть из-за западных санкций, уже потеряли прибыль и планируют сокращать производство.

Противоположная ситуация складывается для нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые до сих пор покупают нефть со скидкой из России и других стран, таких как Иран и Венесуэла.

Те заводы, которые могут покупать российскую нефть, перерабатывают ее и продают странам "Большой семерки" уже дизельное топливо и бензин, отмечает издание.

- Это однозначно их экономическое преимущество, когда купленная со скидкой нефть перерабатывается и продается как продукт на международных рынках, - говорит глава отдела исследований нефти в CMarkits в Лондоне Юсеф Альшаммари.