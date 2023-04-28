Бизнес пожаловался на невозможность надолго занимать в юанях

Представители российского бизнес-сообщества пожаловались на трудности с займами в китайских юанях на средние или длительные сроки. Речь идет о займах на 3-5 лет — для привлечения финансирования внутреннему рынку РФ не хватает емкости, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

«Емкость юаневого рынка при разовых выходах эмитентов может оказаться недостаточной», — заявил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

С ним согласилась начальник управления казначейства «Северстали» Ирина Бутенко. По ее словам, рассчитывать на привлечение стабильного долгосрочного финансирования в китайской валюте в настоящее время проблематично. Кроме того, валютные риски для компаний сейчас несбалансированны.

«На российском долговом рынке сейчас сложно привлечь финансирование в юанях на средний или долгий срок <....> У нас нет стабильного источника привлечения средств в юанях на долгосрочной перспективе, как минимум на три-пять лет», — заключила Бутенко в ходе выступления на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».