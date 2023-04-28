Украина планирует изменить стоимость транзита нефти из России

Украинский оператор «Укртранснафта» планирует увеличить тариф на транзит нефти из России по своему участку нефтепровода «Дружба» в два этапа. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным источников, с 1 июня ставку за прокачку увеличат на 25%, до 17 евро за тонну. С 1 августа тариф должен вырасти еще на 23,5%, до 21 евро за тонну. Как сообщило агентство Argus, график поставок сырья по этому маршруту на второй квартал года предусматривает рост отгрузок на 30,5%, до 321 тысячи баррелей в сутки.

Отмечается, что изначально «Укртранснафта» рассчитывала увеличить стоимость прокачки сразу вдвое — с 1 апреля она бы составила 27,2 евро за тонну — однако не смогла согласовать повышение с потребителями.