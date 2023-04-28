Представители российского бизнес-сообщества сообщили о трудностях с займами в китайских юанях на средние или длительные сроки (3-5 лет). Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителей бизнеса и биржи на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0»

Директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков подчеркнул, что емкость юаневого рынка при разовых выходах эмитентов может оказаться недостаточной.

По словам начальника управления казначейства «Северстали» Ирины Бутенко, сейчас сложно полагаться на привлечение стабильного долгосрочного финансирования в национальной валюте Китая. Она также указала на несбалансированность валютных рисков для компаний.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на данных о финансировании торговли от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT, сообщила, что доля юаня в торговом финансировании в мире с момента начала спецоперации России на Украине увеличилась более чем в два раза — с 2 до 4,5%. Как отмечалось, теперь китайская валюта является близким конкурентом евро.

Популярность связана с более широким использованием валюты для облегчения торговли с Россией, а также