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20 минут назад

"Ъ": Continental запросил разрешение властей США на выход из России

Газета.Ruиещё 3

Одобренная российскими властями сделка по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital задерживается из-за того, что немецкий концерн Continental запросил разрешения на нее у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Continental запросил разрешение властей США на выход из России
Фото: ТАССТАСС

Компания Continental могла посчитать, что на площадке завода в Калуге есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США, и поэтому обратилась в BIS за лицензией на одобрение сделки. Это американское ведомство занимается выдачей лицензий на транзакции, которые касаются товаров, подлежащих экспортному контролю. Оно же занимается контролем транзакций, которые могут совершаться в интересах России или Белоруссии, либо оборонного сектора, уточняет «Ъ». По его данным, стоимость сделки может составить 7-10 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в сделке по продаже завода Mercedes-Benz «Автодому» предусмотрен опцион на обратный выкуп в течение 6 лет.

Компании,Коммерсант,
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