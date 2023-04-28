Continental запросил разрешение властей США на выход из России

Одобренная российскими властями сделка по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital задерживается из-за того, что немецкий концерн Continental запросил разрешения на нее у Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Компания Continental могла посчитать, что на площадке завода в Калуге есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США, и поэтому обратилась в BIS за лицензией на одобрение сделки. Это американское ведомство занимается выдачей лицензий на транзакции, которые касаются товаров, подлежащих экспортному контролю. Оно же занимается контролем транзакций, которые могут совершаться в интересах России или Белоруссии, либо оборонного сектора, уточняет «Ъ». По его данным, стоимость сделки может составить 7-10 млрд рублей.