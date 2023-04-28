Wildberries планирует провести ребрендинг

Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда
Онлайн-ретейлер Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда. Об этом основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила журналистам.
"Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга - прим. ТАСС), мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", - сказала она.
Бакальчук добавила, что компания уже рассматривает возможные концепции ребрендинга, но пока окончательный вариант не утвержден.
Ранее Бакальчук сообщала ТАСС, что компания рассматривает возможность сократить название Wildberries до WB в логотипе.