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Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда

Онлайн-ретейлер Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда. Об этом основательница и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук сообщила журналистам.

Wildberries планирует провести ребрендинг
© ТАСС

"Мы пытаемся плавно уйти в эту историю (ребрендинга - прим. ТАСС), мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", - сказала она.

Бакальчук добавила, что компания уже рассматривает возможные концепции ребрендинга, но пока окончательный вариант не утвержден.

Ранее Бакальчук сообщала ТАСС, что компания рассматривает возможность сократить название Wildberries до WB в логотипе.

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