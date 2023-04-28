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СМИ: Украина задумала поднять цену транзита нефти из РФ

Киев стремится повысить стоимость транзита российской нефти через территорию страны по трубопроводу «Дружба» в два этапа. Об этом со ссылкой на данные аналитиков отраслевого агентства Argus и собственные источники на рынке пишет «Коммерсант».

Украина планирует изменить стоимость транзита нефти из России
© Zuma/TACC

Сейчас цена составляет €13,6 за тонну. Украинская сторона намерена увеличить ее до €17 к 1 июня, а затем — до €21 с 1 августа. На такой шаг собирается пойти «Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта».

Во втором квартале 2023 года прогнозируется значительный рост объемов транзита российской нефти по этому маршруту. Согласно ожиданиям, показатель увеличится на 30%, до 321 тыс. баррелей в сутки (4,05 млн тонн).

Названа критичная для России цена на нефть Urals

25 апреля в офисе президента Украины Владимира Зеленского выступили за снижение верхнего предела стоимости российской нефти до $45 за баррель. В будущем этот показатель должен снизится еще на $15, до $30 за баррель, считают там.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия перенаправила около 20% нефти, поставляемой ранее в Европу, на азиатские рынки Азии.

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