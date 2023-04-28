Производители валенок в России получат отсрочку по уплате налогов

В России производители валенок получат отсрочку по всем видам налогов на срок не более одного года либо рассрочку данных платежей на три года. Об этом говорится в пятницу на сайте правительства.

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Производство валенок и обуви из войлока было включено в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.

«Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь, а время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь», – поясняется в подписанном председателем правительства постановлении.

Благодаря рассрочке или отсрочке уплаты налогов предприниматели смогут сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на приобретение сырья, обновление оборудования либо на дополнительные выплаты сотрудникам предприятия.