$81.56-0.0790.20+0.06
6 минут назад

Производители валенок в России получат отсрочку по уплате налогов

Мир24иещё 1

В России производители валенок получат отсрочку по всем видам налогов на срок не более одного года либо рассрочку данных платежей на три года. Об этом говорится в пятницу на сайте правительства.

Производители валенок в России получат отсрочку по уплате налогов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Производство валенок и обуви из войлока было включено в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами.

«Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Стрижка овец начинается в мае, таким образом, рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь, а время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь», – поясняется в подписанном председателем правительства постановлении.

Благодаря рассрочке или отсрочке уплаты налогов предприниматели смогут сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на приобретение сырья, обновление оборудования либо на дополнительные выплаты сотрудникам предприятия.

В список сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами, входит 40 направлений. Это животноводство, производство молочной продукции, переработка и консервирование рыбы, производство изделий из меха, охотничий промысел и другие.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий