Немецкий концерн Continental запросил у США разрешение на сделку по продаже шинного завода Continental в Калуге структуре S8 Capital, одобренную ранее российской стороной. Он обратился по данному вопросу в Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, сообщает «Коммерсант».

В компании Continental могли прийти к выводу, что на площадке завода в Калуге есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США. В этой связи фирма решила обратиться в BIS за лицензией на одобрение сделки.

Американское ведомство осуществляет выдачу лицензий на транзакции, которые касаются продукции, подлежащей экспортному контролю. Кроме того BIS контролирует транзакции, которые могут совершаться в интересах РФ или Белоруссии, либо оборонного сектора, указывает издание. Сделка оценивается в 7-10 млрд рублей.

Continental является производителем шин, автомобильной электроники и других комплектующих.