Российские активы Bosch перешли холдингу S8 Capital
Холдинг S8 Capital стал владельцем российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг.
Компания сообщила о планах провести там ребрендинг.
Отмечается, что в периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.
Компания S8 Capital намерена возобновить работу предприятий и продолжить инвестировать в их развитие. Она полностью сохранит всю команду, технологии и специализации производственных площадок.
В холдинге подчеркнули, что процесс ребрендинга ожидается в течение шести месяцев с момента завершения сделки.
Там также обратили внимание на то, что качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам.
О приостановке работы Robert Bosch GmbH в России стало известно в 2022 году.