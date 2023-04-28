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Российские активы Bosch перешли холдингу S8 Capital

Холдинг S8 Capital стал владельцем российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг.

Российские активы Bosch перешли холдингу S8 Capital
© globallookpress.com

Компания сообщила о планах провести там ребрендинг.

Отмечается, что в периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

Компания S8 Capital намерена возобновить работу предприятий и продолжить инвестировать в их развитие. Она полностью сохранит всю команду, технологии и специализации производственных площадок.

В холдинге подчеркнули, что процесс ребрендинга ожидается в течение шести месяцев с момента завершения сделки.

Там также обратили внимание на то, что качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам.

О приостановке работы Robert Bosch GmbH в России стало известно в 2022 году.

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