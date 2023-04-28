Российские активы Bosch перешли холдингу S8 Capital

Холдинг S8 Capital стал владельцем российских активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг.

Компания сообщила о планах провести там ребрендинг.

Отмечается, что в периметр сделки вошли 100% трех компаний группы Bosch: завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

Компания S8 Capital намерена возобновить работу предприятий и продолжить инвестировать в их развитие. Она полностью сохранит всю команду, технологии и специализации производственных площадок.

В холдинге подчеркнули, что процесс ребрендинга ожидается в течение шести месяцев с момента завершения сделки.

Там также обратили внимание на то, что качество выпускаемой продукции продолжит соответствовать высочайшим международным стандартам.