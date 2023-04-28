В РФ запретят торговлю акциями «недружественных» оборонных компаний

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России запретят торговлю акциями оборонных компаний из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЦБ, это повлечет делистинг - исключение акций из оборота на бирже. В связи с этим потребуется решить вопрос, как россияне, купившие такие бумаги ранее, смогут из них выходить, подчеркнула Набиуллина.

В марте 2022-го после новых санкций против РФ в России создали список недружественных стран - в него внесли государства, совершающие недружественные действия в отношении России, российского бизнеса или граждан.

В список вошли страны ЕС, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.