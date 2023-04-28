«Норникелю» посоветовали не выплачивать дивиденды
Совет директоров российской горно-металлургической компании «Норникель» рекомендовал организации не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам 2022 года», – указано в пресс-релизе.
Компания объясняет такое решение несколькими причинами – ростом геополитических рисков, прохождением пика инвестиционного цикла, а также ожидаемым увеличением налоговой нагрузки и стоимости обслуживания долгового портфеля.
«Предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств. Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 миллиарда долларов на конец 2021 года до 9,8 миллиарда долларов на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х», – говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, положение о дивполитике гласит, что при определении размера дивидендов учитывается «циклический характер рынков металлов, производимых обществом, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности общества». При этом компания подчёркивает, что в текущих условиях первостепенным приоритетом «Норникеля» является поддержание финансовой устойчивости и высокого уровня кредитоспособности.
Ранее стало известно, что «Норникель» не будет снижать инвестиции в экологические проекты.