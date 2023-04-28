«Норникелю» посоветовали не выплачивать дивиденды

«Предыдущие дивиденды (за 2021 год) были выплачены за счет кредитных средств. Выполнение обязательства по выплате дивидендов перед акционерами привело к удвоению размера чистого долга с 4,9 миллиарда долларов на конец 2021 года до 9,8 миллиарда долларов на конец 2022 года. Соотношение чистого долга к EBITDA за этот период также удвоилось до 1.1х», – говорится в сообщении.