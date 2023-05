СМИ: JPMorgan купит активы First Republic и примет его депозиты

JPMorgan Chase&Co купит большую часть активов First Republic Bank в рамках последней попытки его спасения под руководством регулирующих органов США. First Republic Bank станет третьим крупным финансовым учреждением США, потерпевшим крах за два месяца, сообщает Reuters.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания First Republic оказалась под сильным давлением после того, как на прошлой неделе стало известно, что в первом квартале она потеряла более 100 миллиардов долларов и изучает варианты спасения. Эта информация также усилила нагрузку на банковский сектор, который ослаб после закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank в марте, в то время как швейцарский кредитор Credit Suisse был куплен конкурирующим UBS в результате спланированного государством поглощения. Акции First Republic Bank в этом году потеряли 97 процента своей стоимости. Акции JP Morgan выросли на 2,7 процента.

JPMorgan был одним из нескольких заинтересованных покупателей, включая PNC Financial Services Group и Citizens Financial Group Inc, которые представили окончательные предложения в воскресенье на аукционе, проводимом регулирующими органами США, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.