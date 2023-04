Федеральная корпорация страхования вкладов США призвала выкупить банк First Republic

Федеральная корпорация страхования вкладов США призвала несколько финансовых групп, включая JPMorgan, участвовать в покупке банка First Republic, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Дело в том, что стоимость акций First Republic на этой неделе упала более чем на 75%, а с начала года падение составило 97%. Оно ускорилось после публикации отчетности банка за первый квартал, в которой сообщалось об оттоке депозитов на 100 млрд долларов.

По словам одного из источников агентства, в покупке заинтересованы Bank of America, а также Citizens Financial Group Inc. Но они сами это не комментируют.