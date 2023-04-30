Федеральная корпорация страхования вкладов США призвала выкупить банк First Republic

«Пока еще слишком рано говорить о том, что конкретно они собираются сделать. У них два варианта. Первый вариант — найти инвесторов или другие банки для того, чтобы вложить средства в First Republic и взять на себя контроль над ним и управление активами. Другая возможность — это вмешательство правительства, тогда оно возьмет банк под свой контроль. И, вероятно, это тот сценарий, по которому все и будет развиваться. Но пока мы не можем узнать этого наверняка. Я думаю, что не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит. На мой взгляд, это обычный процесс, когда отрасль, которая строго регулировалась и была в высшей степени защищена, становится более свободной. Таким образом, мы просто переходим, даже уже перешли на более открытый рынок».