Федеральная корпорация страхования вкладов США призвала выкупить банк First Republic
Федеральная корпорация страхования вкладов США призвала несколько финансовых групп, включая JPMorgan, участвовать в покупке банка First Republic, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Дело в том, что стоимость акций First Republic на этой неделе упала более чем на 75%, а с начала года падение составило 97%. Оно ускорилось после публикации отчетности банка за первый квартал, в которой сообщалось об оттоке депозитов на 100 млрд долларов.
Сейчас Федеральная корпорация страхования вкладов выясняет, за сколько могут быть проданы активы банка.
По словам одного из источников агентства, в покупке заинтересованы Bank of America, а также Citizens Financial Group Inc. Но они сами это не комментируют.
Журналист Yahoo Finance Диана Кинг Холл отмечает, что, хотя другие банки ранее пытались оказать поддержку First Republic, это не спасло его от разорения.
«First Republic идет по той же схеме, что и региональные банки, которые испытывают трудности. И кажется, First Republic уже столкнулся с неизбежным. На этой неделе акции банка сильно упали. А последний квартальный отчет оказался хуже ожидаемого. Так что мы наблюдаем резкое падение этого еще недавно успешного банка. В свою очередь, Федеральная корпорация по страхованию депозитов пыталась укрепить доверие к банковскому сектору в целом. Также многие сторонние банки ранее пытались помочь First Republic. Но уже очевидно, что их помощи было недостаточно, чтобы спасти этот банк».
То, что мы наблюдаем, — нормальный процесс перехода банковской отрасли, которая до этого жестко регулировалась, к более открытому рынку, комментирует бывший глава Федеральной корпорации страхования вкладов Билл Исаак.
«Пока еще слишком рано говорить о том, что конкретно они собираются сделать. У них два варианта. Первый вариант — найти инвесторов или другие банки для того, чтобы вложить средства в First Republic и взять на себя контроль над ним и управление активами. Другая возможность — это вмешательство правительства, тогда оно возьмет банк под свой контроль. И, вероятно, это тот сценарий, по которому все и будет развиваться. Но пока мы не можем узнать этого наверняка. Я думаю, что не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит. На мой взгляд, это обычный процесс, когда отрасль, которая строго регулировалась и была в высшей степени защищена, становится более свободной. Таким образом, мы просто переходим, даже уже перешли на более открытый рынок».
First Republic Bank стал третьим крупным банком на внутреннем рынке США, который в этом году столкнулся с финансовыми трудностями. До этого риску банкротства подверглись Silicon Valley Bank и Signature Bank из-за массового оттока вкладчиков на фоне недостаточного уровня финансирования.