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Илон Маск сократил количество сотрудников Twitter до тысячи человек

После волны сокращений, а также судьбоносных реформ нынешнего хозяина Twitter Илона Маска текущий штат компании стал насчитывать около тысячи человек, что является минимумом за последние несколько лет существования корпорации. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на два источника, пожелавших остаться анонимными.

Маск сократил количество сотрудников Twitter до тысячи человек
© globallookpress.com

Несколько недель назад Маск заявил, что в штате Twitter числится 1,5 тыс. человек. При этом он не пояснил, входят ли в это количество подрядчики компании. Однако источники Business Insider утверждают, что реальная цифра еще ниже и составляет 1 тыс. человек.

Если эти данные правдивы, то с момента приобретения Маском Twitter примерно полгода назад количество сотрудников компании упало почти на 90%. Часть из них была уволена без объяснения причин, некоторые ушли самостоятельно в качестве протеста против политики нового руководителя.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что миллиардер Илон Маск объединился со Spotify против правил Apple в магазине приложений App Store.

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