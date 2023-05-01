Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом

Инвесторы германской компании по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По заявлению инвесторов, компания знала о рисках заключения подобного контракта задолго до антисемитских высказываний Уэста, которые он озвучил в октябре 2022 года. Однако, несмотря на то, что Adidas прекратил сотрудничество с артистом, избежать судебного разбирательства не удалось. После расторжения контракта с рэпером компания потеряет 1,3 миллиарда долларов.