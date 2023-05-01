$80.51-1.0588.37-1.83

Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом

Инвесторы германской компании по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas подали в суд на руководство гиганта из-за контракта с антисемитом Канье Уэстом. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

Инвесторы подали в суд на руководство Adidas из-за контракта с Канье Уэстом
© Lenta.ru

По заявлению инвесторов, компания знала о рисках заключения подобного контракта задолго до антисемитских высказываний Уэста, которые он озвучил в октябре 2022 года. Однако, несмотря на то, что Adidas прекратил сотрудничество с артистом, избежать судебного разбирательства не удалось. После расторжения контракта с рэпером компания потеряет 1,3 миллиарда долларов.

«Инвесторы подали на Adidas AG в суд. Акционеры утверждают, что германский спортивный гигант знал о рисках своего партнерства с рэпером, известным как Ye, задолго до того, как его антисемитские комментарии стали достоянием общественности», — говорится в статье.

Ранее Канье Уэста признали антисемитом года. Этого антититула он удостоился из-за систематических высказываний о евреях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий