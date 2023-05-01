Байден пообещал защитить вкладчиков после краха еще одного банка

Президент США Джо Байден прокомментировал проблемы американского банка First Republic Bank (FRB), передает РИА Новости.

Глава Белого дома заверил, что все вкладчики рухнувшей финансовой организации будут защищены. Подобная ситуация не должна повториться, подчеркнул он.

«Важнее всего то, что налогоплательщикам ничего не угрожает», - сказал глава государства.

FRB стал крупнейшим рухнувшим американским заемщиком со времен кризиса 2008 года.

В марте 2023 года закрылся Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших коммерческих финансовых организаций США. Позже история повторилась с банками Silvergate и Signature Bank.